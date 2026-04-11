ジブチのゲレ大統領（ゲッティ＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部ジブチの内務省は11日、10日に実施された大統領選で現職のゲレ大統領（78）が勝利したと発表した。大統領候補の年齢上限を75歳とする制限が昨年撤廃されて再出馬が可能になっていた。6期目となる任期は5年で、27年にわたる長期政権がさらに継続する。海上交通の要衝アデン湾に面するジブチは人口約118万人。日本の自衛隊が邦人保護や海賊対策のために部隊を