京都府南丹市で、男子児童が行方不明となってから19日。警察は、市内全域での捜索を続けています。警察によりますと、南丹市立園部小学校の6年生・安達結希くんは、先月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。 警察は、これまでにのべおよそ900人を投入していて、この日も、およそ50人態勢で小学校から6キロ近く離れた山の中などで捜索を行いました。捜索場所付近に住む人「（Q