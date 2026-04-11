マイカーの洗車というと、面倒臭い、時間やタイミングがないなど後回しにしてしまっている人も多いのではないでしょうか。女性の中には、とにかく大変で夫や恋人に任せている人もいると思います。駐車場を運営する大和ハウスパーキング（東京都港区）が、ドライブスルー洗車機と手洗いブースを併設した洗車場で、高性能バブル発生器を通した高純度純水「Dの純水」で洗車できる「D-Wash」が店舗数を増やすなど人気になっています