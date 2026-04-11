マイカーの洗車というと、面倒臭い、時間やタイミングがないなど後回しにしてしまっている人も多いのではないでしょうか。女性の中には、とにかく大変で夫や恋人に任せている人もいると思います。駐車場を運営する大和ハウスパーキング（東京都港区）が、ドライブスルー洗車機と手洗いブースを併設した洗車場で、高性能バブル発生器を通した高純度純水「Dの純水」で洗車できる「D-Wash」が店舗数を増やすなど人気になっています。そこで、同社の事業統括本部経営企画課・課長の宮田一也さんとPRチームのメンバーに、ユーザーを獲得する秘訣（ひけつ）について、聞きました。

【写真】えっ！ 純水タンクのデザインがかっこいい！ 使いやすい！ 「D-Wash」“充実”設備もチェック

「予約制」で時間を気にせず洗車 拭き上げいらず「時短」

2024年にスタートした「D-Wash」は、東京、埼玉、神奈川、富山、大阪、愛知、岡山、福岡などに13店舗を構え、今後も4カ所のオープンを控えています。

通常、水道水で洗車を行うと、水に含まれる不純物が原因で「ウォータースポット」や水跡などの白っぽい汚れが残ることがあります。しかし、同社では不純物を取り除いた純水設備を完備しており、洗車後に拭き上げを行わなくても水あかが残りにくい環境が整っています。

また、純水は一般的に10ppm（パーツパーミリオン）と定義されていますが、同社の純水は5ppm以下を維持しているのが特長になっています。ブース内には高圧洗浄機、シャワーノズル、掃除機、ブロアーなどの設備が整っており、洗車道具を一からそろえる必要がありません。必要なのは、スポンジとタオル程度になっています。

宮田さんは、「D-Wash」のユーザーについて「手洗いブースをご利用いただくお客さまは、8〜9割が男性で、やはり車を大切にされている方や車好きの方が多い印象です。一方のドライブスルー洗車機をご利用されるお客さまについても、同様に男性の割合が高く、性別比は手洗いブースと大きく変わりません。ただし、ドライブスルー洗車機は手軽に短時間で車をきれいにできるため、洗車にあまり時間をかけたくない方や日常的なメンテナンスとして利用される方に特に好まれていると思います」と明かします。

一般的に手洗いで洗車をするとなると、1〜2時間程度かかるもの。宮田さんも「確かに手洗い洗車ではじっくりと時間をかけて作業される方も多く、中には数時間かけて洗車をされる方もいらっしゃいます」とコメント。しかし、「D-Wash」は予約制でブースを使えるため、「時間を気にせず、ゆったりと洗車をお楽しみいただけます」と説明します。

続けて、「『D-Wash』では、純水を使用しているため、水道水に比べて水シミができにくく、拭き上げの手間も軽減されます、これにより、一般的な手洗い洗車場と比べて、作業時間を短縮することが可能です。料金につきましても、一般的な手洗い洗車場と大きな差はなく、リーズナブルな価格でご利用できます。一方のドライブスルー洗車機も、周辺の洗車機と比べて料金に大きな差はありません。こちらも純水を使用しているため、洗車後に拭き上げをせず、そのまま走行して乾かしていただいても水シミができにくく、安心してご利用いただけます。また一部店舗ではサブスクリプションサービスも導入しており、頻繁に洗車機をご利用される方にはご入会をおすすめしております」と話してくれました。

洗車コースが“シンプル” トイレも男女別で女性が利用しやすく工夫

「D-Wash」として心掛けているのは「いつでもきれい、クリーンな状態で、気持ちよく洗車してもらえる環境を提供」していること。実際に、ユーザーから人気を獲得している理由の一つとして「たたずまい」が挙がっていると言います。

「D-Wash」の設備はホワイトとブルーを基調としたカラーリングになっており、爽やかな印象を与えます。また、トイレが男性と女性が別々に設置されている上、エアコンも完備されていて、女性が使いやすいのも、人気の一因になっています。このような取り組みは女性社員からの意見も取り入れられました。

これから、「D-Wash」を使ってみたいという人に向けては、「あまり洗車をしたことがないという人からは、洗車機のメニューやオプションが多すぎて、どれを選べばよいか分からず、迷ってしまうというお声をよくいただきます。「D-Wash」では、そうしたお悩みに配慮し、コースを『水洗い』『シャンプー』『撥水コート』『ガラスコート』の4種類に厳選し、できるだけシンプルな構成にしております。そのため、初めての方でも迷わずにお選びいただけるかと思います。また、手洗い洗車に関しても、ブース内の設備を充実させ、 取り回しのしやすさにも配慮した設計となっておりますので、初心者の方でも、安心してご利用いただけます」と話し、それでも不安な人には「最近では、洗車に関する解説動画を投稿しているYouTuberの方も多くいらっしゃいますので、ご不安な方は事前にそうした動画をご覧いただくことで、よりスムーズに洗車を始められるかと思います」と丁寧に教えてくれました。

今後の展望については、「洗車スペースの脇にフォトスポットなどを設置していきたいと思っています。きれいに洗い上がった愛車を撮影できると、お客さまにも喜んでいただけるのでは、と思っています」と話し、皆さん、笑顔を見せてくれました。

洗車は「見た目をきれいにするためのもの」と思われがちですが、実は“安全運転”にも深く関わっています。車体にはセンサーやカメラが搭載されており、センサー部分が汚れていると誤作動や検知ミスが起こりやすくなり、思わぬ事故につながる可能性もあります。時短をしながら、気楽に洗車をして、事故を未然に防ぐために定期的な洗車を習慣にしましょうね。