King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、観客を虜にする“運命の出会い”シーンの撮影秘話が特別公開された。【写真】永瀬廉×吉川愛の美しい2ショット『鬼の花嫁』場面写真本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。