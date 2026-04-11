ラ・リーガ 25/26の第31節 レアル・マドリードとジローナの試合が、4月11日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはアゼディン・ウナヒ（MF）、クラウディオ・エチェベリ（MF）、ビクトル・ツ