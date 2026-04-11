ラ・リーガ 25/26の第31節 レアル・マドリードとジローナの試合が、4月11日04:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはアゼディン・ウナヒ（MF）、クラウディオ・エチェベリ（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。レアル・マドリードのブラヒム・ディアス（FW）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、62分ジローナが同点に追いつく。アルナウ・マルティネス（DF）のアシストからトマ・レマル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・マドリードは35分にキリアン・エムバペ（FW）、76分にフェデリコ・バルベルデ（MF）に、またジローナは88分にウーゴ・リンコン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 06:00:23 更新