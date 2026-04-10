Dream Amiが、デビュー記念日となる7月7日にビルボードライブ東京公演を開催する。 （関連：鷲尾伶菜、愛を込めた選曲で沸かせたソロステージ『freivor』Dream Ami＆ShizukaとE-girlsナンバーも披露） 本公演では、自身のソロ曲のほか、スペシャルゲストにDream Shizuka、Aya、Erieを迎えて特別なステージを披露。4人が揃ってファンの前に立つのは2016年12月以来約9年ぶりとなり、Dream Ami