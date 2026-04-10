Dream Amiが、デビュー記念日となる7月7日にビルボードライブ東京公演を開催する。

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本公演では、自身のソロ曲のほか、スペシャルゲストにDream Shizuka、Aya、Erieを迎えて特別なステージを披露。4人が揃ってファンの前に立つのは2016年12月以来約9年ぶりとなり、Dream Amiは「数年ぶりに4人で歌える機会がすごく楽しみ」とコメントしている。

チケットは、4月13日よりファンクラブ“Ami Plus”にて先行抽選予約がスタート。5月6日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月13日より一般販売が開始となる。

・Dream Ami コメント

私にとって7日7日はデビュー記念日です。24年前の七夕に夢を叶えました。今年の7日7日でデビュー25周年目を迎えます！そんな記念すべき日に、“Dreamとしてステージに立つ”という夢がまた叶うことになりました！！

Dream Shizukaちゃん、Ayaちゃん、Erieちゃんがゲストで出演してくれるので、数年ぶりに4人で歌える機会を私自身すごく楽しみにしています！特別な夜になること間違いなしです！！そんな特別な時間をぜひ皆さんと一緒に過ごせたらと思います！！

（文＝リアルサウンド編集部）