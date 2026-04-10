2026年4月9日、中国メディアの観察者網は米議会で対中半導体輸出規制を強化する新法案「MATCH法」が提出されたことを報じた。記事は、米共和党のマイケル・バウムガルトナー下院議員らが2日に同法案を提出したと紹介。日本やオランダなどの同盟国に対し、150日以内に米国と同様の輸出制限措置を講じるよう圧力をかける内容であることを伝えた。また、法案が成立すれば、従来の先端品だけでなく汎用チップ製造に用いる「ArF液浸露光