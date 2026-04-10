King カメラクーラー PFH-02 株式会社浅沼商会は、カメラ背面に装着する冷却ファン「King カメラクーラー PFH-02」を4月17日（金）に発売する。価格は9,900円。 バリアングル式モニターなどを備えたカメラの背面に装着してボディの冷却を行なう外付け冷却ファン。炎天下など高温環境での使用による強制シャットダウンやセンサーノイズの発生を軽減できる。 カメラに接する箇所には