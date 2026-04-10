King カメラクーラー PFH-02

株式会社浅沼商会は、カメラ背面に装着する冷却ファン「King カメラクーラー PFH-02」を4月17日（金）に発売する。価格は9,900円。

バリアングル式モニターなどを備えたカメラの背面に装着してボディの冷却を行なう外付け冷却ファン。炎天下など高温環境での使用による強制シャットダウンやセンサーノイズの発生を軽減できる。

カメラに接する箇所にはペルチェ式ユニットを採用。冷却面の温度は本体表面のディスプレイに表示可能。排気は本体側面から。19℃以下になると動作を中止し、20℃以上で再度冷却を始める。

カメラへの取り付けは付属のバンドで行なえるが、特定の機種については付属のアタッチメントでバンドを用いることなく取り付け可能。

バリアングルモニターを開いた際の空きスペースを冷却に充てるユニットはUlanziなどから出ている。Kingブランドからは2024年に「PFH-01」が出ており、こちらは12～30℃の範囲で手動設定が可能だった。

充電はUSB Type-Cポートから

装着イメージ（バンド使用時）

装着イメージ（アタッチメント使用時）

付属アタッチメント

電源入力：USB Type-C（5V/2A） 温度調整範囲：20～27℃（自動調整） ノイズレベル：<35dB 本体材質：アルミニウム合金 外形寸法：70×50×21mm 重量：110g 付属アタッチメント対応機種：キヤノンR5/R6/R7、ソニーα7 IV/α7S III/α7C/α7C2/α6700/ZV-E1/ZV-E10/ZV-1/FX30、富士フイルムX-T4