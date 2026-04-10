菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。トーナメント会場で笑顔を浮かべる神谷そらの大きな写真パネルを発見すると、「好きが止まらない」と言いながらパネルと一緒に撮った5枚の写真を投稿した。【写真】「好きが止まらない」デレデレの菅沼菜々（全5枚）最初の写真では横からそっと手を伸ばしパネルごとハグをしているように見える。2枚目からは両手で作ったハート越しに目を見つめたり、ハートを頬に当ててみたり。そして最後