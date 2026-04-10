菅沼菜々の「好きが止まらない」！ トーナメント会場で巨大な神谷そらに、ハグからのハートポーズを連発
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。トーナメント会場で笑顔を浮かべる神谷そらの大きな写真パネルを発見すると、「好きが止まらない」と言いながらパネルと一緒に撮った5枚の写真を投稿した。
【写真】「好きが止まらない」デレデレの菅沼菜々（全5枚）
最初の写真では横からそっと手を伸ばしパネルごとハグをしているように見える。2枚目からは両手で作ったハート越しに目を見つめたり、ハートを頬に当ててみたり。そして最後は両手を広げてそのまま正面から抱き着いてしまいそうだった。この写真を見たファンも「ほんと仲良しだよね」「微笑ましい」「最終日で優勝争いできたらいいね」「お持ち帰り禁止ですよ」などとコメント。菅沼の行動を優しく見守っていた。今季の菅沼は初戦「Vポイント×SMBCレディス」で7位に入ると、これまでの3戦はすべて予選を通過している。菅沼は投稿の最後では「今週も頑張ります」として、しっかりと気持ちを大会に向けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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