元ＮＨＫでフリーの武田真一アナウンサーが１０日、司会を務める日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。宅配の荷物の置き配での被害について告白した。番組では、政府が運送業者の負担を軽減するための置き配の利用を約５０％増やす目標を閣議決定したことについて特集。置き配利用増加へ向けた新サービスを紹介したほか、置き配を巡るトラブルなどについても取り上げた。普段は置き配を利用していないというおぎやはぎの小