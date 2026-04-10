コージー本舗は、2009年に誕生した益若つばさプロデュースのアイメイクブランドDOLLY WINK （ドーリーウインク）より、発売当時の人気商品を、数量限定で復刻発売する。【画像】「つけまつげ」ほか…益若つばさ、懐かしの復刻商品（一覧）「ドーリーウインク」シリーズは、2009年11月に、つけまつげ、アイシャドウ、アイライナー等のラインアップでデビューした。ピンクに黒のドットと益若のビジュアルがアイコンになり人気を