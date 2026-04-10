益若つばさ、17年前コスメプロデュース時代を回顧「新生児の息子が寝ている間に、夜な夜な…」
コージー本舗は、2009年に誕生した益若つばさプロデュースのアイメイクブランドDOLLY WINK （ドーリーウインク）より、発売当時の人気商品を、数量限定で復刻発売する。
【画像】「つけまつげ」ほか…益若つばさ、懐かしの復刻商品（一覧）
「ドーリーウインク」シリーズは、2009年11月に、つけまつげ、アイシャドウ、アイライナー等のラインアップでデビューした。ピンクに黒のドットと益若のビジュアルがアイコンになり人気を集め、店頭販売と同時に品切れを起こすほどの売れ行きを見せていた。
ブランドプロデューサーの益若は、09年の商品発売当時を振り返り「つけまつげは、当時出産をし、新生児の息子が寝ている間に、夜な夜な1本1本自分でつけまつげやまつげエクステの毛をカスタムしてデザインしたモノたちです」などとコメントを寄せた。
■益若つばさ、コメント
DOLLYWINKプロデューサーの益若つばさです。DOLLYWINKは2009年に発売し17年目を迎えることができました！長年応援してくださった皆さんありがとうございます！
今回復刻発売するアイラッシュ・アイシャドウは、私自身の中でも特に思い入れのある商品です。つけまつげは、当時出産をし、新生児の息子が寝ている間に、夜な夜な1本1本自分でつけまつげやまつげエクステの毛をカスタムしてデザインしたモノたちです。0から工場の方に理想を伝えるのにとても苦労したことを今でも覚えています。そんな苦労もあって、1枚で2枚重ね付けしたかのような変則的なデザインを産み出しました。
アイシャドウも見たままの発色にこだわっていて、特にクリームベージュ色の涙袋カラーは今でもこれしか愛せないという方が沢山いる、令和の時代でも自分に似合う「かわいい」が見つけられるアイテムになっています。
17年経った今、また沢山の方に使っていただけるのがとても楽しみです！2009年と2026年の私も店頭ディスプレイで共演しているので、ぜひ店頭でチェックしてみてください！
【画像】「つけまつげ」ほか…益若つばさ、懐かしの復刻商品（一覧）
「ドーリーウインク」シリーズは、2009年11月に、つけまつげ、アイシャドウ、アイライナー等のラインアップでデビューした。ピンクに黒のドットと益若のビジュアルがアイコンになり人気を集め、店頭販売と同時に品切れを起こすほどの売れ行きを見せていた。
■益若つばさ、コメント
DOLLYWINKプロデューサーの益若つばさです。DOLLYWINKは2009年に発売し17年目を迎えることができました！長年応援してくださった皆さんありがとうございます！
今回復刻発売するアイラッシュ・アイシャドウは、私自身の中でも特に思い入れのある商品です。つけまつげは、当時出産をし、新生児の息子が寝ている間に、夜な夜な1本1本自分でつけまつげやまつげエクステの毛をカスタムしてデザインしたモノたちです。0から工場の方に理想を伝えるのにとても苦労したことを今でも覚えています。そんな苦労もあって、1枚で2枚重ね付けしたかのような変則的なデザインを産み出しました。
アイシャドウも見たままの発色にこだわっていて、特にクリームベージュ色の涙袋カラーは今でもこれしか愛せないという方が沢山いる、令和の時代でも自分に似合う「かわいい」が見つけられるアイテムになっています。
17年経った今、また沢山の方に使っていただけるのがとても楽しみです！2009年と2026年の私も店頭ディスプレイで共演しているので、ぜひ店頭でチェックしてみてください！