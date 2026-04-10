4月改編の行方フジテレビは2016年度から昨年度まで視聴率が4位。視聴率と連動するCM売上高も低迷している。苦境を脱するため、4月改編では平日午前帯の大改革を行い、夕方帯のニュース「Live News イット！」のMCも交代した。成功したのか？【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】各界からこんなにも…。フジテレビに「子供が通っている」有名人フジが4月改編で行った平日午前帯の大改革とは、ワイド