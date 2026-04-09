夫の遺産などと合わせ、手元には約9,000万円という十分な資産があるKさん（当時55歳・女性）。客観的に見れば老後の安心は約束されているはずが、「お金が足りるか怖い」と限界まで仕事のストレスに耐え続けていました。なぜ、これほどの資産がありながら、夜も眠れないほどの恐怖に陥ってしまったのでしょうか。彼女を縛りつけていたものと、本当の自由を取り戻すまでの軌跡を、CFPの下田幸彦氏が解説します。9,000万円あっても、