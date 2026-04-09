夫の遺産などと合わせ、手元には約9,000万円という十分な資産があるKさん（当時55歳・女性）。客観的に見れば老後の安心は約束されているはずが、「お金が足りるか怖い」と限界まで仕事のストレスに耐え続けていました。なぜ、これほどの資産がありながら、夜も眠れないほどの恐怖に陥ってしまったのでしょうか。彼女を縛りつけていたものと、本当の自由を取り戻すまでの軌跡を、CFPの下田幸彦氏が解説します。

9,000万円あっても、夜も眠れないほど不安な毎日

「お金はあるはずなのに、夜も眠れないほど不安なんです」

地元の公務員として長年教職に就き、責任ある立場にあったKさん（当時55歳・女性）は、数年前に最愛の夫を亡くしました。子どもはおらず、現在は一人暮らしをしています。

夫の遺産である死亡退職金や生命保険金、さらに自身のこれまでの貯蓄を合わせると、手元には総額で約9,000万円の資産がありました。客観的な数字だけを見れば、十分に老後の安心が約束されている状況といえます。

しかし、日々の仕事に追われ、ボロボロに疲れ果てていたKさんは、悲痛な面持ちでこう悩んでいました。

「仕事のストレスが限界で、今すぐにでも辞めたい。でも、もし長生きしてしまったら、このお金だけで足りるのでしょうか。それが怖くて、退職届が書けないんです」

資産の7割が「外貨建て保険」という偏った資産構成

Kさんの資産状況を紐解くと、大きな問題が隠されていました。資産の約7割が「外貨建て保険」に集中し、さらに長期払い込みの「変額保険」にも複数加入している状態だったのです。

なぜ、これほどまでに偏った資産構成になってしまったのでしょうか。実は、Kさんのように配偶者を亡くして多額の資産を相続したものの、運用知識が乏しいというケースは、金融機関にとって格好の営業対象となりがちです。

「今は円安ですから外貨がいいですよ」「これからは変額保険で運用しないとインフレで損をしますよ」といった言葉とともに、金融機関側にとって収益性の高い商品が次々と提案されていました。

将来への漠然とした不安を抱えていたKさんは「プロがいうことだから」と信頼して任せていましたが、それが本当に自分に合ったものかどうかはわかっていなかったのです。

気がつけば、別の金融機関からも追加の保険商品の提案書類が届くような状態に陥っていました。

「無理して頑張らなくていい」と気づいたワケ

現状を打破するために必要だったのは、新しい金融商品を買うことではなく、緻密な「ライフプランニング（人生の設計図）」を作成し、客観的に状況を見直すことでした。

現在の生活水準、これからの趣味、住まいの維持費、そして万が一の介護費用。それらをすべて数値化し、9,000万円の資産をどう切り崩していけば一生を終えられるか、シミュレーションを行いました。

その結果は一目瞭然でした。Kさんの当時の水準であれば、1円も運用しなかったとしても一生お金に困る可能性はかなり低かったのです。無理にリスクを取って、これ以上保険を追加する必要はないという事実が、明確な数字として示されました。

その瞬間、Kさんの目からポロポロと涙がこぼれました。

「そうだったんですね……。私、もう無理して頑張らなくていいんですね」

4年後、愛猫と過ごす「本当の自由」

その後、Kさんは銀行や保険代理店からの追加契約をすべて断り、偏りすぎた資産配分を安全な形に整える手続きを進めました。

資産の整理がつき、明確な根拠を持てるようになったころ、Kさんは長年勤めた職場に退職届を提出しました。

退職から4年後、Kさんの表情からかつての疲れきった様子はすっかり消えていました。

「あのとき、客観的な数字を見て背中を押してもらえて本当によかったです。今は大好きな猫と一緒に、穏やかな毎日を過ごしています」

晴れやかな笑顔で語るKさんは、友人との国内旅行を楽しみ、自分らしいセカンドライフを謳歌しています。

足りないのは「お金」ではなく「安心の根拠」

Kさんの事例からは、「いくらお金があっても、人生全体の地図がなければ、不安は消えない」ということを学べます。

将来の見通しが立たない暗闇のなかでは、誰でも恐怖を感じます。その不安から、自分に合っていない投資商品をいくつも契約してしまうケースは少なくありません。

しかし、自分だけの「人生の地図」があれば、状況は一変します。どこまでが安全で、自分にとって必要十分な資産はどれくらいなのか。それが客観的な数字として示されたとき、人は初めてお金の不安から解放されます。

お金は、人生を豊かにするための道具に過ぎません。道具を増やすことに必死になって、肝心の「どう生きたいか」を見失っては本末転倒です。

もし将来への不安を抱えているのなら、新しい投資商品を探す前に、まずは自分の「現在地」と「目的地」を記したライフプランを描くことが、安心への第一歩となるはずです。

下田 幸彦

青い森FP事務所

代表／CFP®