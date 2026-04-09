エニマイくじに7月、「ちいかわ」が登場。その一部賞品が公開されました!/📢🍉エニマイくじ ちいかわ 賞品先行公開🍉＼. 2026年7月下旬頃に発売予定🎉イラストに続いて、一部の賞品イメージも公開しました✨. 夏を楽しみたくなる賞品がいっぱい💓詳細や他アイテムは、続報をお待ちください! (@anymyplayより引用)エニマイくじちいかわ今回のエニマイくじのテーマは、「ちいかわと夏