成田空港第1ターミナルの足湯のある展望デッキから飛行機を眺める親子連れ＝9日午前成田空港第1ターミナル5階フロアの一部エリアが9日、リニューアルオープンし、足湯のある展望デッキや寝転べる畳のスペースで旅客らが思い思いの時間を過ごし、にぎわった。国内外の旅客に日本らしい文化や四季を感じてもらう狙いで、リラックスエリアにはソファなど計130席を用意。階段状のマウンテンデッキからは、フェンスに遮られず滑走路