三木楽器は、大阪・心斎橋アメリカ村エリアにベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」を9日オープンさせた。【写真多数】ベース、ドラムがずらり…「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」の内部同店は、既存のベース専門店およびドラム専門店を集約し、リズムセクションに特化した約120坪の大型専門店として展開。ベーシストやドラマーをはじめ、幅広い音楽プレイヤーにとって新たな拠点となることを目指す。ベース