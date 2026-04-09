大阪アメ村に“ベースとドラムに特化”の新店舗 ベース約450本、スネア約120台、シンバル約400枚…内部が公開
三木楽器は、大阪・心斎橋アメリカ村エリアにベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」を9日オープンさせた。
【写真多数】ベース、ドラムがずらり…「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」の内部
同店は、既存のベース専門店およびドラム専門店を集約し、リズムセクションに特化した約120坪の大型専門店として展開。ベーシストやドラマーをはじめ、幅広い音楽プレイヤーにとって新たな拠点となることを目指す。
ベースサイドエリアには、約450本のベースを展示する。ハイエンド・ビンテージをはじめ、ベースアンプ、エフェクターなども充実する。
ドラムセンターエリアは、ドラムセット約20セットがそろうほか、スネア約120台、シンバル約400枚、ドラムスティックなど、多数展開する。
また、大小の試奏ブースを設け、ドラムセットやアンプを実際に鳴らしながら試奏できる環境を整備。音や演奏感を確かめながら、納得して楽器を選べる。イベントスペースもあり、ワークショップ、セミナー、展示会などに利用できる。
オープン記念キャンペーンとして、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』とタイアップし、映画をオマージュしたポスターが飾られ、よく見ると同店スタッフがふんしている。また、映画オリジナル缶バッジが当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」（〜4月20日）を実施する。
■ 店舗概要
店舗名：MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE
所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目16-8 CH.158 BLDG.NISHISHINSAIBASHI 3F
営業時間：12:00〜20:00
定休日：毎週水曜
【写真多数】ベース、ドラムがずらり…「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」の内部
同店は、既存のベース専門店およびドラム専門店を集約し、リズムセクションに特化した約120坪の大型専門店として展開。ベーシストやドラマーをはじめ、幅広い音楽プレイヤーにとって新たな拠点となることを目指す。
ベースサイドエリアには、約450本のベースを展示する。ハイエンド・ビンテージをはじめ、ベースアンプ、エフェクターなども充実する。
また、大小の試奏ブースを設け、ドラムセットやアンプを実際に鳴らしながら試奏できる環境を整備。音や演奏感を確かめながら、納得して楽器を選べる。イベントスペースもあり、ワークショップ、セミナー、展示会などに利用できる。
オープン記念キャンペーンとして、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』とタイアップし、映画をオマージュしたポスターが飾られ、よく見ると同店スタッフがふんしている。また、映画オリジナル缶バッジが当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」（〜4月20日）を実施する。
■ 店舗概要
店舗名：MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE
所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目16-8 CH.158 BLDG.NISHISHINSAIBASHI 3F
営業時間：12:00〜20:00
定休日：毎週水曜