ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが初共演する映画『ソング・サング・ブルー』より、ヒューとケイトが伝説的ミュージシャンであるニール・ダイアモンドの代表曲の一つ「チェリー・チェリー」を絶妙なハモリで歌い上げる本編映像が解禁となった。【動画】『ソング・サング・ブルー』より本編映像本作は、米国の田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの感動の実話を描く。2人は敬愛する伝説的ミュージシャン、ニール