＜東建ホームメイトカップ初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、13番パー3で今季第1号のホールインワンを達成した26歳・水田竜昇が6アンダー・単独首位に立っている。【写真】石川航は26歳になりました2打差2位タイに青木尉と山本大雅。3打差4位タイには小平智、長野泰雅、永野竜太郎、森博貴、