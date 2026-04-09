＜中間速報＞ホールインワン達成の26歳が首位 小平智らも好発進
＜東建ホームメイトカップ 初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、13番パー3で今季第1号のホールインワンを達成した26歳・水田竜昇が6アンダー・単独首位に立っている。
【写真】石川航は26歳になりました
2打差2位タイに青木尉と山本大雅。3打差4位タイには小平智、長野泰雅、永野竜太郎、森博貴、マイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が続いている。欧州が主戦場の桂川有人は2アンダー・10位タイ。昨季賞金王の金子駆大は1アンダー・23位タイ、昨年覇者の生源寺龍憲はイーブンパー・49位タイでホールアウトしている。石川遼の弟・航は3オーバー・117位タイ。女子選手初のツアープレーヤー・寺西飛香留は、8オーバー・130位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には2600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの中間スコア
水田竜昇 プロフィール＆成績
“キレ”と“ワンオン”を求めて 金子駆大と桂川有人が欧州仕様クラブをテスト
小祝さくらと結婚の桂川有人 “実感なき新婚生活”
今夜開幕！ マスターズの組み合わせ
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