かまいたちの山内健司が８日、テレビ朝日系「かまいガチ」の剣道企画に登場。高校時代に剣道部で「主将で大将」だったにも関わらずまさかの「無段」だったことが発覚し、他の出演者をザワつかせた。この日は「剣道ガチで勝ちたいねん」と題し、芸人剣士５人が登場。はんにゃ金田は三段、流れ星☆たきうえは二段、ネルソンズ岸は三段、きしたかの高野は四段と、猛者ばかりがそろった。その中で高校で剣道をしていたという山内