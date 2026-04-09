5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、推しキャラとの再会を喜んだ。【写真】「勘弁してください」サンリオキャラにメロメロな吉田仁人2人はメンバーカラーを基調に、曽野はお祝いの赤という意味も込めて、、吉田は黄色のジャケットの下に推しサンリオキャラクターのシナモロールをイメージした水色のシャツを着て登壇した。