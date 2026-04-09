M!LK曽野舜太、推しキャラにデレデレ「かわいすぎて滅！」 吉田仁人はかわいさに困惑
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、推しキャラとの再会を喜んだ。
【写真】「勘弁してください」サンリオキャラにメロメロな吉田仁人
2人はメンバーカラーを基調に、曽野はお祝いの赤という意味も込めて、、吉田は黄色のジャケットの下に推しサンリオキャラクターのシナモロールをイメージした水色のシャツを着て登壇した。
推しサンリオキャラクターがクロミだという曽野は、推しになったきっかけについて、歌番組で小悪魔的なかわいさと、手を振ったときに照れた仕草を見せた様子にときめいたと語り、「クロミかわいすぎて滅！」」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」になぞらえてポーズ付きで愛を語った。さらに舞台上にクロミが登場すると、「かわいすぎますね！歌番組終わってからも会いたかったよ〜！」と伝え、隣にならぶと照れを隠せない様子で再び「好きすぎて滅！」ポーズをクロミとともに披露した。
シナモロールが推しキャラクターの吉田は、シナモロールのほか、ポムポムプリン、ポチャッコが登場すると、あまりのかわいさに「勘弁してほしいですよね、本当に。かわいすぎます」とし、「プリンくんもかわいい、ポチャッコくんもかわいい、みんなかわいいんですよ」と困惑していた。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。
【写真】「勘弁してください」サンリオキャラにメロメロな吉田仁人
2人はメンバーカラーを基調に、曽野はお祝いの赤という意味も込めて、、吉田は黄色のジャケットの下に推しサンリオキャラクターのシナモロールをイメージした水色のシャツを着て登壇した。
推しサンリオキャラクターがクロミだという曽野は、推しになったきっかけについて、歌番組で小悪魔的なかわいさと、手を振ったときに照れた仕草を見せた様子にときめいたと語り、「クロミかわいすぎて滅！」」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」になぞらえてポーズ付きで愛を語った。さらに舞台上にクロミが登場すると、「かわいすぎますね！歌番組終わってからも会いたかったよ〜！」と伝え、隣にならぶと照れを隠せない様子で再び「好きすぎて滅！」ポーズをクロミとともに披露した。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。