記事のポイントAmazonはパープレキシティのAIショッピングエージェントを巡り、データ保護と広告事業影響を理由に法廷で対抗している。小売業者は売上減よりも、顧客行動データや顧客接点をAIエージェントに奪われることを恐れている。消費者側でも誤価格や在庫ずれ、責任所在の曖昧さが残り、普及に対して信頼と安全基準が追いつかない。AIを搭載したショッピングエージェントが現代のEコマースにおいてますます重要な役割を果た