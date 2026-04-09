

記事のポイント

AmazonはパープレキシティのAIショッピングエージェントを巡り、データ保護と広告事業影響を理由に法廷で対抗している。

小売業者は売上減よりも、顧客行動データや顧客接点をAIエージェントに奪われることを恐れている。

消費者側でも誤価格や在庫ずれ、責任所在の曖昧さが残り、普及に対して信頼と安全基準が追いつかない。



AIを搭載したショッピングエージェントが現代のEコマースにおいてますます重要な役割を果たす一方で、その成長を誰もが歓迎しているわけではないようだ。

小売業者が恐れるのは売上よりもデータの喪失

キャッシュデータが招く消費者の混乱

セキュリティ基準の整備が普及に追いつかない

Amazonは、AI企業のパープレキシティ（Perplexity）がAmazonのWebサイトを閲覧、スクレイピングできるAIエージェントを使用していることをめぐり、同社との法廷闘争のさなかにある。3月10日、Amazonはユーザーのプライバシーへの懸念とAmazonの広告事業への悪影響を理由に、パープレキシティによるAmazonへのアクセスを 禁じる裁判所命令を勝ち取った 一方、米小売大手のターゲット（Target）は、GoogleのGeminiとの提携について消費者に警告を発し、Geminiがユーザーに代わって購入した商品はすべて「ユーザーが承認した取引とみなされる」と明記した。つまり、Geminiの判断に誤りがあったとしても、取引の責任は消費者が負うことになる。これらの事例はいずれも、AIショッピングエージェントに対する懸念の両面を反映している。小売業者にとって、他社のAIエージェントが自社のWebサイトを探索することは、物流面で大きなコスト負担につながる可能性がある。消費者にとっては、ショッピングエージェントの利用体験は依然として、高額な損失や誤った注文につながるリスクをはらんでいる。オンラインファッションブティック、ユーグラム（U-Glam）の創業者兼CEOであるウパスナ・シン氏はGlossyに対し、自身が顧客としても事業者としても両方の立場を経験していると語った。消費者としてのシン氏は、ファッションの買い物は「個人的で直感的なもの」であり、AIエージェントは消費者が商品の購入前に商品に対して抱く感情的なつながりを見落としてしまう可能性があると述べた。「Eコマースの運営者としては、懸念はもっと差し迫ったものである」とシン氏は述べた。「何カ月もかけて完成させたデザインをスクレイピングしたり、決済や顧客データなどの機密領域へのアクセスを試みたりするボットトラフィックには、日常的に対処している。これらは理論上のリスクではなく、現在進行形の現実である」。小売業者は、オンラインストアで買い物をする顧客から得られるデータに頼っている。どの商品が人々の目を引くかといったデータは、意思決定の指針となる。しかしAIエージェントの登場によって状況は複雑化し、小売業者はトラフィックのなかから実際の人間によるアクセスを見極めるために、より多くの時間を費やさなければならなくなっている。「何が実際にリスクにさらされているかを理解すれば、Amazonの動きは理にかなっている」と、IT大手シスコ（Cisco）のAIインフラストラクチャー・プロダクトリーダーであるサヤリ・パティル氏は述べた。「560億ドル（約8兆4000億円）の広告事業だけではなく、データの所有権も問題がある。消費者が外部のエージェントを通じて買い物をすると、小売業者は行動データの軌跡、たとえば、何が検索され、何が閲覧され、どれだけの時間そこに留まったかといった情報を失うことになる。それこそが守られるべき真の資産であり、エージェントは取引を仲介するだけで、顧客との関係そのものを仲介しないことに気づけば、より多くの小売業者がAmazonに追随するだろう」。消費者側から見ると、ショッピングエージェントに伴う多くの問題は、不正確な商品情報や価格など、エージェントがwebサイトにアクセスする方法に起因している。デジタルエージェンシー、ジ・アド・ファーム（The Ad Firm）のマネージングディレクター兼SEO責任者であるブルカン・バー氏によると、これらのエージェントは、消費者がWebブラウザーで見るような最新バージョンではなく、キャッシュされたWebページにアクセスしている。「ショッピングエージェントは商品データを更新せず、数時間前のキャッシュバージョンにアクセスしていたり、前回クロールされてからすでに2回更新されたページからスクレイピングしたデータを使っていたりする」とバー氏は述べた。「変動の激しい商品カタログでは、価格が1日に40〜60回変わることもある。消費者がそれに基づいて行動し、誤った価格や在庫切れの商品を受け取った場合、エージェントが責められることはなく、消費者は小売業者に苦情を言う。Amazonの訴訟は、他者が自社の商品リスティングを利用して数十億の商品インプレッションから利益を得ていることに対する当然の結果である」。お金で買い物できるAIエージェントが、オープンクロー（OpenClaw）のようにさらに増えるにつれ、セキュリティとAIを制御する機能の必要性は一層高まっている。しかし、そうしたAIを制御する機能の整備は、AIショッピングエージェントの普及に追いつけていない。3月初旬、マスターカード（Mastercard）の政府関係・政策担当バイスプレジデントとサイバーセキュリティ担当エグゼクティブバイスプレジデントが、詐欺対策としてAIエージェントに関するセキュリティの国際基準を求める公開書簡を発表した。より明確なセキュリティ基準が整備されるまで、AIエージェントはワクワクするような機会であると同時に、リスクの高い存在であり続けるだろう。「結局のところ、普及における最大の障壁は信頼である」とシン氏は述べた。「消費者はAIが自分の利益のために行動してくれる確信を必要としており、企業はこれらのシステムがセキュリティ、所有権、コンプライアンスを損なわないような保証を必要としている」。［原文：Fashion Briefing: As AI Shopping Agents Proliferate, Both Retailers and Consumers Have Concerns］Danny Parisi（翻訳、編集：藏西隆介）Image via Perplexity