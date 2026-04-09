＜東建ホームメイトカップ事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーを主戦場にする金子駆大と桂川有人。舞台が変わればゴルフも変わる。それはクラブ選びにも表れており、日本ツアーの開幕戦で“欧州仕様”の武器をテストしていた。【写真】ミニドラにタイガーアイアン金子駆大と桂川有人が求める欧州仕様金子が長らく愛用するのは、テーラーメイドのアイア