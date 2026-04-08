新型コロナウイルスの影響で運行を取りやめていた、JR岡山駅と後楽園を結ぶ通称「後楽園バス」が、おととい、運行を再開しました。利用客からは、再開を喜ぶ声が聞かれます。 【写真を見る】「めっちゃ便利」後楽園バス運行再開…コロナ禍で一時休止…約30分間隔で1日18往復岡山駅から片道10分【岡山】 「約6年ぶりの運行再開となった後楽園への直通バス。岡山駅のバス乗り場にも多くの人が並んでいます」「後楽園バス」は、岡