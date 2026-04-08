【モデルプレス＝2026/04/08】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月7日、自身のInstagramを更新。長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「アイドル級」美人長女を公開◆アレクサンダー、長女の映え写真を公開アレクは「100均でもばえる 美人ちゃん」とつづり、写真を投稿。カラフルなハート柄のワンピース姿の長女がピンク色の空気枕を首に巻き、ぱっちりとした目でカメラを見上げる