3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、長女の”100均でも映える”写真公開「美人すぎ」「仕草も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月7日、自身のInstagramを更新。長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「アイドル級」美人長女を公開
アレクは「100均でもばえる 美人ちゃん」とつづり、写真を投稿。カラフルなハート柄のワンピース姿の長女がピンク色の空気枕を首に巻き、ぱっちりとした目でカメラを見上げる様子を披露している。
この投稿に「100均に行くんですね」「美人すぎ」「仕草も可愛い」「最強の女子」「アイドル級」などと話題となっている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「アイドル級」美人長女を公開
◆アレクサンダー、長女の映え写真を公開
アレクは「100均でもばえる 美人ちゃん」とつづり、写真を投稿。カラフルなハート柄のワンピース姿の長女がピンク色の空気枕を首に巻き、ぱっちりとした目でカメラを見上げる様子を披露している。
◆アレクサンダーの投稿に反響
この投稿に「100均に行くんですね」「美人すぎ」「仕草も可愛い」「最強の女子」「アイドル級」などと話題となっている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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