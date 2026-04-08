女優の郄石あかり（23）が7日、都内で化粧品ブランド「ランコム」のアンバサダー就任式に出席した。主演したNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送が先月末に終了したばかり。「大阪で1年生活していたので、撮影が終わって、いま新生活がスタートした感覚です」と晴れやかな表情を浮かべた。物語は明治時代が舞台だったため「洋服であること自体が逆に新鮮。今後の撮影も新鮮な気持ちで挑めると思います」と女優として