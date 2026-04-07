【kindleセール】 開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、ヤマザキコレ氏のマンガ「魔法使いの嫁」が1巻から20巻まで各99円のセール価格で販売されている。既刊23巻までを4,099円で揃えることができる。最新24巻は4月8日に発売される。 なお、セール価格の変更や、セール自体が中止となる可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているこ