滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【春の購入品】次女＆スタッフとお花見 UNIQLO・ZARA・ジュエリー・スニーカー・美容など爆買い♪』という動画を投稿。さまざまなジャンルの購入品を紹介する動画の中で、滝沢さんがお気に入りのユニクロアイテムを教えてくれました。【関連】滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」滝沢さんが「白Tで私が好きなのは、小っちゃいミニT」と紹介