【ユニクロ】滝沢眞規子「3色買いました」丈感が絶妙なお気に入りTシャツ

滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【春の購入品】次女＆スタッフとお花見 UNIQLO・ZARA・ジュエリー・スニーカー・美容など爆買い♪』という動画を投稿。さまざまなジャンルの購入品を紹介する動画の中で、滝沢さんがお気に入りのユニクロアイテムを教えてくれました。

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滝沢さんが「白Tで私が好きなのは、小っちゃいミニT」と紹介した商品がこちら。

■ミニT

ユニクロ / ミニT 税込1,500円（公式サイトへ）

短めの着丈のタイトフィットなベーシック半袖Tシャツ。なめらかな質感のコットンブレンド素材でネックラインも共布（同じ生地）。

BROWN・WHITE・GRAY・BLACK・RED・BLUE・NAVYの7色、XS〜3XLの7サイズ展開（XS・XXL・3XLサイズはオンラインストアのみでの取り扱い）です。

滝沢さんはWHITE・GRAY・BLACKの3色のLサイズを購入していました。

■絶妙な丈感で着回し力も抜群

滝沢さんは「これはすごい薄くて、去年も買って」「これLサイズ。正直Mでも全然あんま変わんないかなって感じしたんだけど、肩があんまり入りすぎちゃっているのが私嫌だから、ちょっとLにして」「ギリお腹が出ないサイズがよくてね。去年も持ってたよね」とサイズ選びのポイントを説明。

そして、「スウェットに（インナーとして合わせても）、暑くなったらこれだけでもいいし、これは1,500円を3色買いました」「大体さ、どっか行く時とか、こういうTシャツ持ってればどうにかなるのと、こういうのって私、着古しちゃうと、やっぱりちょっと汚くなってくるから、いいと思ったらストック買いしといてあまりくたびれるまでは外ではね、着ないっていうね」とストック買いした理由を話してくれました。

■動画もチェック

動画では、他にも滝沢さんが購入品を紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。