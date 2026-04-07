◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。「まだ寒いけど、やっぱり本拠地は違いますね。チームも2勝1敗ずつでいいスタートになっている」と語った岡田顧問は9試合を消化して本塁打が出ていない佐藤輝についても心配無用と分析した。「ホームランがまだ出ていないけど、率はね。しっかり打っている。まずは