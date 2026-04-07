アイドルグループ、М!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）がきょう7日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【動画】千鳥も大興奮…「好きすぎて滅！」を全力披露するМ!LK・塩崎太智のロケ「イイじゃん」で大ブレイクし、昨年末NHK紅白歌合戦に出場したアイドルグループ、М!LKのメンバーで、グループではバラエティー担当の塩崎。情報を教えてくれた地元の人に新曲「好きすぎて滅！」を全力で披