М!LK塩崎太智、千鳥大絶賛の水落ち披露へ「可能性を広げた」 今夜『相席食堂』
アイドルグループ、М!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）がきょう7日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】千鳥も大興奮…「好きすぎて滅！」を全力披露するМ!LK・塩崎太智のロケ
「イイじゃん」で大ブレイクし、昨年末NHK紅白歌合戦に出場したアイドルグループ、М!LKのメンバーで、グループではバラエティー担当の塩崎。情報を教えてくれた地元の人に新曲「好きすぎて滅！」を全力で披露したり、カフェで「うまイイじゃん」と食レポしながら、相席した人たちに「イイじゃん」の楽曲の裏話を明かしたりなど、サービス精神旺盛な一面を見せる。
旅の途中、一升瓶を使った珍しい大道芸を披露する大道芸人と出会い、一升瓶に乗るというアイドル離れしたスゴ技を披露（!?）。地元の人に勧められた絶景の天ヶ瀬ダムは折しも放水中。その迫力に感激するが、実は心霊スポットだとわかり…。
鰻屋の前を通りかかると、「うなぎ屋体験ができる」と聞き、女性2人と一緒に参加。鰻を掴んで、焼いて、食べる体験に挑む。すると、女性2人が宇治を舞台にした人気アニメ「響け♪ユーフォニアム」の声優だということが発覚。さらに、塩崎が鰻屋さんでまさかの“水落ち”を披露する。水場でもない場所での衝撃の水落ちにノブは大興奮。水落ち師の大悟も「水落ちの可能性を広げた」と大絶賛する塩崎オリジナルの水落ちとは。
【動画】千鳥も大興奮…「好きすぎて滅！」を全力披露するМ!LK・塩崎太智のロケ
「イイじゃん」で大ブレイクし、昨年末NHK紅白歌合戦に出場したアイドルグループ、М!LKのメンバーで、グループではバラエティー担当の塩崎。情報を教えてくれた地元の人に新曲「好きすぎて滅！」を全力で披露したり、カフェで「うまイイじゃん」と食レポしながら、相席した人たちに「イイじゃん」の楽曲の裏話を明かしたりなど、サービス精神旺盛な一面を見せる。
鰻屋の前を通りかかると、「うなぎ屋体験ができる」と聞き、女性2人と一緒に参加。鰻を掴んで、焼いて、食べる体験に挑む。すると、女性2人が宇治を舞台にした人気アニメ「響け♪ユーフォニアム」の声優だということが発覚。さらに、塩崎が鰻屋さんでまさかの“水落ち”を披露する。水場でもない場所での衝撃の水落ちにノブは大興奮。水落ち師の大悟も「水落ちの可能性を広げた」と大絶賛する塩崎オリジナルの水落ちとは。