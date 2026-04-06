【モデルプレス＝2026/04/06】俳優の高橋文哉らが出演する「クレヨンしんちゃん」実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）シーズン2が4月6日より公開される。【写真】実写「クレしん」“野原一家”再集結 新キャラの姿も？◆実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原