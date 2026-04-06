高橋文哉・畑芽育ら「クレヨンしんちゃん」実写化ムービーで“野原一家”再集結 髪型が特徴的な新キャラも
【モデルプレス＝2026/04/06】俳優の高橋文哉らが出演する「クレヨンしんちゃん」実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）シーズン2が4月6日より公開される。
【写真】実写「クレしん」“野原一家”再集結 新キャラの姿も？
「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。 2025年公開したシーズン1（全7話）では、高橋が演じる都心で働きながら1人暮らしをする野原しんのすけ（25）をはじめ、原田泰造演じる父・ひろし（55）、麻生久美子演じる母・みさえ（49）、畑芽育演じる妹・ひまわり（20）という野原家の“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”を、それぞれの視点から描いた。そのリアルで共感を誘うストーリーや原作キャラクターの再現性の高さなどが国内外から多くの反響を呼び、シーズン1の総視聴回数は、3,800万回を突破している。
最新話となるシーズン2の第1話「春日部にお引越しだゾ！」篇は、都心で働きながら1人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部市の実家へ戻ることになり、引越しの荷造りをするシーンから始まる。荷造りの最中、アクション仮面のお面や、カスカベ防衛隊のバッジなど、思い出の品を整理しながら引越しをしてきた当時の記憶を回想し、しみじみと思いにふけるしんのすけ。そして迎えた引越し当日、しんのすけの帰りが待ちきれない家族は全員で車に乗り込み、しんのすけを迎えにやって来る。いつもの家族のやりとりで、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”家族の日常が描かれる。最後のシーンでは、待望の新キャストも。また、本編の告知映像として新CM「帰ってきたやかんの家族だゾ！」篇（30秒）が、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」（テレビ朝日系列）の放送枠にて4月11日より放映される。
久しぶりに野原一家4人が集合した今回の撮影。約1年ぶりの再会とは思えないほど息もぴったりで、さらに“家族感”が増した様子。麻生、畑も「ずっと笑っていました」と語られるほど、和やかな雰囲気のなか、終始笑顔あふれる撮影となった。しんのすけの引越しシーンでは、しんのすけがアクション仮面のお面を被り、決めポーズをする場面も。高橋がかっこよくアクション仮面のポーズを決める姿は、シーズン1の第1話も思い出された。一方、しんのすけの帰りを待ちきれずに、家まで迎えに来た野原一家の車内シーンでは、本番以外の時間も近況報告で盛り上がり。野原家らしい温かさとにぎやかさに包まれながら撮影は終了した。（modelpress編集部）
― 第1話では、しんのすけが思い出のアクション仮面のお面を被ったまま家族の前に登場する微笑ましいシーンが描かれています。子どもの頃から大事にしているなかなか捨てられない思い出が詰まっているものはありますか？
麻生：私はあるんですよ。赤ちゃんの時から使っていたタオルケット。結構、きれいな状態で持っているので、（私と）私の子どもと、2代で使っています。
畑：私、すぐ捨てちゃうクセがあって…。本当にランドセルとかも捨てようとしたら母に怒られて、さすがに止められました。「やめて！思い出だから！」って。
高橋：僕はタオルケットに近いですが、毛布は引っ越すたびにずっと一緒に引っ越してますね。学生ぐらいから使ってたであろう毛布で、今はもう全然使ってないですけど、なんか捨てられなくて。圧縮袋に入って、2年くらいずっと袋に入って眠っています。
原田：俺はね、すべて捨ててきた！引っ越すたびに。
高橋：ヒゲも捨ててきましたしね。（※撮影中、原田の脱毛の話題で盛り上がっていたことを受けて）
畑＆麻生：（爆笑）
原田：俺の脱毛事情はいいんだよ！
― シーズン1では野原家以外にも、園長先生や四郎さんなど原作でお馴染みのキャラクターも登場しました。第1話のラストシーンでは、新キャストの匂わせもあるなど、シーズン2ではどんなキャラクターが登場するのか楽しみですが、今後登場してほしいキャラクターを教えてください。
畑：ななこおねいさん！アラフォーくらいになっているんですかね？綺麗な、ななこおねいさんに出てきてほしいですね。
高橋：僕はカスカベ防衛隊が誰か来てくれたらなと思います。あの頃の仲間たちと一緒にやりたいですね。どういう空気感になるのかなっていう。大人になったしんのすけがカスカベ防衛隊の中でどういう立ち位置になっているのかなっていうのは演じたいなと思います。
麻生：私も、映画を見たばっかりだったので、ボーちゃんが気になる！どんな感じなんだろうって。
原田：俺はやっぱり…あの声は出たけど、シロがまだ出ていないでしょう？出せるのかな。
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◆実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」
「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。 2025年公開したシーズン1（全7話）では、高橋が演じる都心で働きながら1人暮らしをする野原しんのすけ（25）をはじめ、原田泰造演じる父・ひろし（55）、麻生久美子演じる母・みさえ（49）、畑芽育演じる妹・ひまわり（20）という野原家の“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”を、それぞれの視点から描いた。そのリアルで共感を誘うストーリーや原作キャラクターの再現性の高さなどが国内外から多くの反響を呼び、シーズン1の総視聴回数は、3,800万回を突破している。
◆「クレヨンしんちゃん」実写化ムービー、待望の新キャスト
最新話となるシーズン2の第1話「春日部にお引越しだゾ！」篇は、都心で働きながら1人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部市の実家へ戻ることになり、引越しの荷造りをするシーンから始まる。荷造りの最中、アクション仮面のお面や、カスカベ防衛隊のバッジなど、思い出の品を整理しながら引越しをしてきた当時の記憶を回想し、しみじみと思いにふけるしんのすけ。そして迎えた引越し当日、しんのすけの帰りが待ちきれない家族は全員で車に乗り込み、しんのすけを迎えにやって来る。いつもの家族のやりとりで、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”家族の日常が描かれる。最後のシーンでは、待望の新キャストも。また、本編の告知映像として新CM「帰ってきたやかんの家族だゾ！」篇（30秒）が、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」（テレビ朝日系列）の放送枠にて4月11日より放映される。
◆野原一家4人、久しぶりの集合
久しぶりに野原一家4人が集合した今回の撮影。約1年ぶりの再会とは思えないほど息もぴったりで、さらに“家族感”が増した様子。麻生、畑も「ずっと笑っていました」と語られるほど、和やかな雰囲気のなか、終始笑顔あふれる撮影となった。しんのすけの引越しシーンでは、しんのすけがアクション仮面のお面を被り、決めポーズをする場面も。高橋がかっこよくアクション仮面のポーズを決める姿は、シーズン1の第1話も思い出された。一方、しんのすけの帰りを待ちきれずに、家まで迎えに来た野原一家の車内シーンでは、本番以外の時間も近況報告で盛り上がり。野原家らしい温かさとにぎやかさに包まれながら撮影は終了した。（modelpress編集部）
◆出演者インタビュー（※一部抜粋）
― 第1話では、しんのすけが思い出のアクション仮面のお面を被ったまま家族の前に登場する微笑ましいシーンが描かれています。子どもの頃から大事にしているなかなか捨てられない思い出が詰まっているものはありますか？
麻生：私はあるんですよ。赤ちゃんの時から使っていたタオルケット。結構、きれいな状態で持っているので、（私と）私の子どもと、2代で使っています。
畑：私、すぐ捨てちゃうクセがあって…。本当にランドセルとかも捨てようとしたら母に怒られて、さすがに止められました。「やめて！思い出だから！」って。
高橋：僕はタオルケットに近いですが、毛布は引っ越すたびにずっと一緒に引っ越してますね。学生ぐらいから使ってたであろう毛布で、今はもう全然使ってないですけど、なんか捨てられなくて。圧縮袋に入って、2年くらいずっと袋に入って眠っています。
原田：俺はね、すべて捨ててきた！引っ越すたびに。
高橋：ヒゲも捨ててきましたしね。（※撮影中、原田の脱毛の話題で盛り上がっていたことを受けて）
畑＆麻生：（爆笑）
原田：俺の脱毛事情はいいんだよ！
― シーズン1では野原家以外にも、園長先生や四郎さんなど原作でお馴染みのキャラクターも登場しました。第1話のラストシーンでは、新キャストの匂わせもあるなど、シーズン2ではどんなキャラクターが登場するのか楽しみですが、今後登場してほしいキャラクターを教えてください。
畑：ななこおねいさん！アラフォーくらいになっているんですかね？綺麗な、ななこおねいさんに出てきてほしいですね。
高橋：僕はカスカベ防衛隊が誰か来てくれたらなと思います。あの頃の仲間たちと一緒にやりたいですね。どういう空気感になるのかなっていう。大人になったしんのすけがカスカベ防衛隊の中でどういう立ち位置になっているのかなっていうのは演じたいなと思います。
麻生：私も、映画を見たばっかりだったので、ボーちゃんが気になる！どんな感じなんだろうって。
原田：俺はやっぱり…あの声は出たけど、シロがまだ出ていないでしょう？出せるのかな。
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