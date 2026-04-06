記者会見する小金澤昇さんの妻恵美理さん（中央）と代理人弁護士＝6日午後、厚労省2022年5月に長野県佐久市職員小金澤昇さん＝当時（51）＝が自殺したのは、2カ月にわたる月120時間以上の時間外労働（残業）による公務災害の過労死と、地方公務員災害補償基金長野県支部審査会が認定していたことが6日、分かった。遺族らが東京都内で記者会見を開き、明らかにした。市に損害賠償請求訴訟を起こす方針。遺族によると、小金澤さ