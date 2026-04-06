オージーケーカブトは2026年4月3日、自転車の「青切符」制度などに関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は、5月1日の「自転車ヘルメットの日」を前に、自転車利用者の意識実態を把握することを目的に行われたもの。2026年3月6日〜13日の期間、月に数回程度以上自転車を利用する全国の15歳以上の男女1,099人を対象に、インターネットによるアンケート調査にて実施された。自転車の「青切符」制度などに関するアンケート調