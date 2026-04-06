韓国の7人組グループ・BTSのVが6日までに自身のTikTokを更新。“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、Peakboyらと、BTSの楽曲「2.0」のチャレンジ動画を投稿した。【動画】ウガウガファミリー、おそろいパーカーで「2.0」踊る背中に「KEEP SWIMMING」と書かれたおそろいのパーカーを着た5人は、「2.0」に合わせてVを中心にダンスを披露している。