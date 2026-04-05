2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。キャリア・人間関係部門の第3位は――。▼第1位中野信子｢努力できるかどうかは"生まれ"でほぼ決まる｣…人生の成功を左右する"遺伝"の残酷な真実▼第2位論破するよりずっといい…子どもの｢クソババア｣｢育ててくれと頼んだ覚えはない!｣に親ができる最良の選択▼第3位｢中年以降の女性は生物学的にはムダ｣養老孟司と阿川佐和子が忖度抜き