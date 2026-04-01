ENEOSで活躍後…富邦ガーディアンズに入団した阿部雄大台湾プロ野球（CPBL）の富邦ガーディアンズに今季加入した阿部雄大投手が、新天地での挑戦に懸ける思いを語った。社会人野球の名門ENEOSで7年間プレーしながらもNPB入りが叶わなかった左腕は、「プロの舞台でプレーしたい」という夢を胸に、異国の地で新たな一歩を踏み出した。山形・酒田南高からENEOSに入社し、1年目から公式戦に登板。怪我に苦しみながらも投球フォーム